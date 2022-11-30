Антимонопольний комітет пропонує повернути державний контроль на ринку пального

Антимонопольний комітет пропонує уряду повернути державний контроль на ринку пального. Це необхідно для збору інформації про обіг пального й запобігання його дефіциту в Україні.

Про це повідомляють у пресслужбі АМКУ, передає галузеве видання enkorr.

Зазначається, що після дефіциту пального на роздрібному ринку навесні цього року Комітет розпочав два дослідження. Перше – пов’язане із виявленням причин і чинників, що вплинули на обмеження пропозиції на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів (високооктанові бензини і дизельне пальне). Друге – зі встановленням цін на пальне протягом 2022 року.

"АМКУ ще не має остаточних результатів дослідження, водночас враховуючи підвищений попит на пальне, який у будь-який момент може призвести до повторення ситуації квітня-травня 2022 року, АМКУ вирішив терміново звернутися до КМУ з наступними основними проблемними питаннями, які були виявлено протягом вказаних досліджень", – йдеться у повідомлені.

Йдеться про таке:

жоден державний орган і держава загалом не володіють повною й достовірною інформацією про обіг палива в Україні;

держава не може прогнозувати і планувати дії на ринку пального у зв'язку з відсутністю цієї інформації і залежить від учасників ринків;

бізнес, розуміючи безконтрольність ринку, може робити дії, законність яких важко перевірити.

"В умовах ситуації, яка склалася в країні, АМКУ впевнений, що держава повинна мати вплив на ринок, зокрема здійснювати заходи, спрямовані на запобігання дефіциту", – наголосили в Комітеті.

Зокрема АМКУ вважає, що необхідно повернути звітність для учасників паливного ринку – звітність для Держстату і внесення даних до системи електронного адміністрування реалізації пального й спирту етилового (СЕА РПСЕ).

Крім того, з січня до серпня 2022 року найбільші оператори роздрібного ринку пального не декларували зміни цін на товари. У зв'язку з цим Держспоживслужба проводила позапланові перевірки і виписувала штрафи. Однак станом на листопад 2022 року деякий бізнес досі не здійснює декларування роздрібних цін. Тому такі перевірки неефективні.

У зв'язку з цим АМКУ пропонує Кабміну визначити орган державної влади для ведення фактичних і прогнозних балансів попиту й пропозиції палива, щоб не допустити дефіциту. Також пропонується відновити надання бізнесом електронних документів про фактичні залишки пального й обсяг обігу.