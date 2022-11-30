Інфляція у єврозоні сповільнилася вперше з липня минулого року

Споживчі ціни в єврозоні у листопаді 2022 року збільшились на 10% у річному вираженні. Таким чином, інфляція минулого місяця сповільнилася порівняно з 10,6% у жовтні, коли показник досягнув максимуму з початку ведення розрахунків.

Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського Союзу, передає Інтерфакс-Україна.



При цьому аналітики, опитані Trading Economics, очікували на уповільнення інфляції до 10,4%.



Попри зниження, поточний рівень інфляції все ще вп'ятеро перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), що становить 2%.



Зростання цін на енергоресурси сповільнилося у листопаді до 34,9% з 41,5% у жовтні, на послуги – до 4,2% з 4,3%. Тим часом харчі, алкоголь і тютюн подорожчали на 13,6%, тоді як місяцем раніше зростання становило 13,1%. Промислові товари зросли у ціні на 6,1%, як і минулого місяця.



Споживчі ціни без урахування харчів та енергоносіїв (індекс CPI Core) цього місяця збільшилися на 5% у річному вираженні, як і у жовтні.



У помісячному вирахуванні споживчі ціни в єврозоні знизилися на 0,1%, показавши негативну динаміку вперше з липня минулого року. У жовтні цей показник зріс на 1,5%.



Найнижча інфляція була зафіксована в Іспанії (6,6% у річному вираженні) та Франції (7,1%). Найбільше зростання цін спостерігалося в Латвії (21,7%), а також в Естонії та Литві (21,4%).