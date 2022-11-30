Нацбанк пропонує реформувати ринок "автоцивілки"

Національний банк звернувся до Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією суттєво оновити Закон "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів".

Про це повідомляє пресслужба реглятора.

Зазначається, що мета пропонованих змін – запровадити якісно нову модель регулювання ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ, автоцивілка) відповідно до європейських стандартів із урахуванням інтересів страхувальників та потерпілих осіб.

"Це дасть змогу підвищити довіру до такого виду страхування та сприятиме подальшому розвитку ринку ОСЦПВ", – йдеться у повідомленні.

По-перше, пропонується встановити нові стандарти якості страхового покриття. Зокрема, посилюється рівень захисту потерпілих у ДТП шляхом поступового (протягом семи років) підвищення максимальних розмірів страхової виплати до розмірів, установлених у країнах ЄС.

Планується запровадити систему ануїтетних (регулярних та послідовних) страхових виплат у разі заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю або життю потерпілих.

Якщо пошкоджено транспортний засіб, страхова виплата розраховуватиметься без вирахування зносу вартості його складових частин та деталей. Це забезпечить повне покриття витрат на ремонт транспортного засобу та приведення його до стану, який був до ДТП.

По-друге, планується запровадити європейські підходи до формування вартості "автоцивілки" та широке використання електронних технологій.

Нацбанк пропонує скасувати чинне державне регулювання цін за цим видом страхування та запровадити визначення "справедливої ціни" для кожного страхувальника, яка залежатиме від того, чи були у нього ДТП в минулому чи ні.

Крім того, планується розширити і поглибити цифровізацію процесів укладання та обслуговування договорів ОСЦПВ. Так, передбачено відмову від укладання договорів ОСЦПВ у паперовій формі та перехід на електронний формат.

По-третє, пропонується підвищити рівень обслуговування клієнтів та спростити механізм урегулювання страхових випадків.

Запроваджується інструмент, що спонукатиме страховиків до поліпшення сервісу з урегулювання страхових випадків – модель обов’язкового прямого врегулювання збитків. Вона передбачає, що потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до страховика, з яким було укладено договір автоцивілки. Тобто страхувальники обиратимуть страховика, звертаючи увагу на ціну його послуги, якість та швидкість її надання.

Також пропонується скасувати обмеження максимального розміру страхової виплати в разі оформлення документів про ДТП через європротокол.

По-четверте, планується удосконалити та осучаснити підходи до побудови системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України та державного нагляду за його діяльністю.

Зокрема, Нацбанк хоче запровадити класичну дворівневу систему корпоративного управління МТСБУ з радою та правлінням. До складу ради повинні входити також і незалежні члени.

Також передбачається, що МТСБУ періодично звітуватиме перед Нацбанком про використання коштів, щорічно проходитиме обов'язковий зовнішній аудит таоприлюднюватиме фінансові звітності разом з аудиторським звітом.

Планується, що новий закон у разі підтримання паралментом буде введений у дію з 1 січня 2024 року одночасно з новим законом "Про страхування" та включатиме перехідний період.