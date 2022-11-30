АРМА перерахувало на потреби оборони вже понад мільярд гривень

За погодженням з урядом АРМА витратило ще 300 млн грн з депозитних рахунків на придбання чергового пакету військових облігацій. Загалом агентство перерахувало на потреби оборони понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Таким чином, з урахуванням купівлі попередніх пакетів цінних паперів, Національне агентство забезпечило фінансування оборонних потреб держави на загальну суму понад 750 млн грн. Ще 300 млн грн було перераховано на потреби ГУР Міноборони за рішенням суду, відтак, Сили оборони отримали вже понад 1 млрд грн за рахунок управління арештованими активами", – йдеться у повідомленні.

У Нацагентстві наголосили, що придбання військових облігацій можливе у тому числі завдяки реалізації арештованого російського майна. Зокрема, АРМА наразі продало три партії арештованого аміаку, який належить російським підприємствам, на загальну суму понад 910 млн грн.

На придбання військових облігацій АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів у національній валюті. Для здійснення операцій залучається державний банк, а обсяг грошей для купівлі кожного пакету цінних паперів погоджується з Кабінетом міністрів.