Експорт українського зерна через Польщу збільшився на 50%, – міністр

Щомісяця через Польщу транспортується близько 450 тис. тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж перевозили у середині року.

Про це заявив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, передає Reuters.

"У межах так званих смуг солідарності зараз через територію Польщі транспортується близько 452 тис. тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж у середині року", – сказав він.

Також польський урядовець додав, що порівняно з жовтнем минулого року зростання перевезень зерна за аналогічний період 2022 року становить понад 16 разів.

Нагадаємо, угоди про створення "зернового коридору" були підписані 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний". Строк дії домовленостей сплив 19 листопада.

Утім, "зернову угоду" було продовжено на чотири місяці. Гарантами виконання угоди залишилися ООН та Туреччина. Продовження угоди підтвердило також російське МЗС.