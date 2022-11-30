У київському метро облаштували точки для підзарядки ґаджетів: список станцій
У Київському метрополітені на 19 станціях облаштували точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші ґаджети.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.
На "червоній лінії" метро такі зарядки можна знайти на платформах "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки" та "Берестейська".
На "синій лінії" точки з USB-зарядками є на станціях "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська", "Деміївська", "Тараса Шевченка", "Почайна", "Мінська" та "Героїв Дніпра".
Водночас на "зеленій лінії" підзарядити телефон можна на платформах "Бориспільська", "Харківська", "Позняки", "Осокорки" та "Видубичі".
За словами Кличка, мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися.
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Наприклад:
-зелена лінія-лінія незламності найвеличнішого лідера **********
-червона лінія-лінія незламності першої леді
-синя лінія-ліня незламності Арахамії чи Єрмака ну і так далі.
Зелені покидьки-беріть користуйтеся.Дякувати не потрібно.