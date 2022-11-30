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Новини
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Емісія гривні залишається найбільшим джерелом фінансування держбюджету, – Мінфін

гривня

Міністерство фінансів оприлюднило дані про фінансування державного бюджету за період з 24 лютого по 24 листопада.

Згідно з оновленою статистикою, найбільшим джерелом фінансування держбюджету в період війни став викуп військових облігацій уряду Національним банком за рахунок емісії гривні – він склав 355 мільярдів гривень або $11,25 млрд у еквіваленті.

Другим найбільшим джерелом стали гранти від уряду США на суму $8,49 млрд або 281,16 млрд грн.

На третє місце за обсягом фінансування держбюджету з початку повномасштабної війни вийшла фінансова допомога від ЄС – $7,37 млрд або 259,09 млрд грн.

Водночас на четверте місце опустилися надходження від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – $5,92 млрд або 186,12 млрд грн.

На п’ятому місці – надходження від МВФ ($2,69 млрд або 88,18 млрд грн), на шостому – від Канади ($1,52 млрд або 47,06 млрд грн), на сьомому – від Німеччини ($1,37 млрд або 40,17 млрд грн).

Загалом із початку повномасштабної війни для фінансування державного бюджету вдалося залучити $42,88 млрд або 1,39 трильйона гривень.

Емісія гривні залишається найбільшим джерелом фінансування держбюджету, – Мінфін 01

Автор: 

держбюджет (1599) держборг (1102) гривня (1591) Мінфін (2956) НБУ (9407) емісія (45)


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Емісія не може бути джерелом фінансування, бо була б несамовита інфляція. Інфляція мінімальна, бо наші укремісії забезпечуються безперервним потоком долярів та евро із США, ЄС та Великобританії з Канадою та Австралією. Але ми на це заслужили, бо роздираємо пащеку звірю, якого боявся цілий Світ.
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30.11.2022 14:51 Відповісти
Цікаво, а ті підараси, що крали гуманітарку ешелонами, теж "заслужили, бо роздирають пащеку..."

Якби ця підорська влада не жерла в три горлянки, то вистачало би на все.
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30.11.2022 15:50 Відповісти
На дірявій митниці український бюджет втрачає мінімум 300 млн євро щомісяця! Якби зелені довпойопи не прібахлялісь з цього потоку і навели там порядок, то український бюджет отримував би мінімум 120 млрд грн на рік
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30.11.2022 14:54 Відповісти
Зеля може похвастатися емісією з 2020 року. Але спершу це не було помітно бо всі моряки працювали і всі заробітчани завозили валюту в країну.
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30.11.2022 14:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM ну хоча б тепер не дуріть людей - при емісії гривні найбільшим джерелом фінансування держбюджету являються останні залишки у гаманцях 73% лохторату і 25% агресивної меншості..
https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM живемо так, як наголосували
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30.11.2022 15:23 Відповісти
викуп військових облігацій уряду Національним банком за рахунок емісії гривні Джерело: https://biz.censor.net/n3383992

це поки не сильно в коментах завоняло зрадою
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30.11.2022 16:36 Відповісти
А куди ж ви мільярди доларів, що США прямо в бюджет вливаж, діваєте?

От для цього Пишного і призначали - друкувати рулонами гривню, яку ЗЕлені просрали ще у 2020 роіі.
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30.11.2022 17:53 Відповісти

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