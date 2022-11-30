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Кабмін змінив порядок подання фінансової звітності

бухгалтерия,счета,бухгалтер,калькулятор,счет

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку подання фінансової звітності.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, метою змін є удосконалення положень порядку та приведення його норм у відповідність до закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 19 липня 2022 року.

Зокрема, документом передбачено:

  • уточнення переліку підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності;
  • приведення у відповідність до законодавства норм щодо подання фінансової звітності, зокрема, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
  • доповнення нормою щодо видання таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами;
  • удосконалення норм щодо подання уточненої фінансової звітності.

У Мінфіні нагадали, що зміни до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність дозволяють не тільки забезпечити виконання взятих Україною зобов’язань щодо імплементації положень Директиви ЄС, але й сприятуть спрощенню ведення бізнесу, прозорості фінансової звітності та позитивному інвестиційному клімату в Україні.

Автор: 

Кабмін (7829) Мінфін (2958) звіт (207) фінанси (224)


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