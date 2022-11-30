Через Росію обмежено участь суден у вивезенні українського зерна, – Мінінфраструктури

Через затягування російською стороною перевірки суден в рамках "зернової ініціативи" запроваджено обмеження на мінімальний дедвейт нових суден, які можуть брати участь у "зерновій ініціативі": від 15 тис. тонн і вище – для суховантажів та від 6 тис. тонн і вище – для наливних суден для олії.

Про це заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков повідомив під час Інфраструктурного дня, організованого Європейською бізнес асоціацією (ЄБА), передає Інтерфакс-Україна.

"Рішення прийнято у вигляді висновків координаційної ради, яка створена при Мінагрополітики. Це – результат обговорення з ринком… і про порти "Великої Одеси" доти, доки не буде вирішено питання про збільшення інспекцій", – сказав заступник міністра.

Васьков уточнив, що рішення не стосується суден, які вже стоять у черзі.

Він пояснив, що невеликі судна, які підпадають під це обмеження, можуть, як і раніше, ходити за українською аграрною продукцією до портів на Дунаї.

Заступник міністра додав, що Україна направила ООН та Туреччині офіційну пропозицію збільшити кількість інспекцій до 25 на день, тоді як за 28 днів листопада вона в середньому становила 6,5.

За його словами, це дозволило б збільшити перевалку в портах Великої Одеси, що беруть участь у "зерновій ініціативі", удвічі – до 6 млн тонн.

Як повідомлялося, від серпня Україна експортувала "зерновим коридором" 11 млн тонн агропродукції на $3,5 млрд.