Союзники оголосили про додаткові внески до пакету допомоги НАТО Україні, – Столтенберг

На зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті союзники оголосили про додаткові внески до пакету всеосяжної допомоги НАТО Україні.

Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.



"Міністри закордонних справ НАТО дали чітко зрозуміти, що наша військова підтримка України має вирішальне значення, зокрема додаткова протиповітряна оборона. Союзники також оголосили про додаткові внески до пакету всеосяжної допомоги НАТО, який забезпечує Україну нелетальною допомогою, включаючи паливо та генератори", – сказав він.



За його словами, Україна досягла значних результатів, але наголосив, що не варто недооцінювати Росію.



"Російські ракети та дрони продовжують атакувати українські міста, цивільну та критичну інфраструктуру. Це спричиняє неймовірні людські страждання, в той час, коли починається зима", – зазначив Столтенберг.

Як повідомлялося, НАТО передало Україні 4% своїх наявних артилерійських систем.