Єврокомісія рекомендувала заморозити виділення 7,5 мільярда євро для Угорщини

Європейська Комісія рекомендувала заморозити виділення Угорщині 7,5 млрд євро коштів ЄС через проблеми з верховенством права. Так, країна мала до 19 листопада ухвалити 17 реформ, узгоджених із виконавчою владою ЄС протягом літа, щоб уникнути заморожування, яким загрожує Брюссель у рамках свого механізму верховенства права.

Про це повідомляє Euronews.

"Хоча низка реформ була здійснена або триває, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 заходів для виправлення ситуації, як вона зобов’язалася", – заявила Комісія.

"У результаті Комісія вирішила зберегти свою початкову пропозицію від 18 вересня призупинити 65% зобов’язань для трьох операційних програм у рамках політики згуртованості, що становить 7,5 млрд євро", – додали в ЄК.

Комісар із питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що новий механізм обумовленості верховенства права є "правильним інструментом для застосування", оскільки в іншому випадку ці реформи "ніколи б не відбулися ".

Тим часом Комісія схвалила план відновлення Угорщини після COVID-19 на суму 5,8 млрд євро – крок, який необхідно зробити до кінця року, оскільки Угорщина є єдиною країною-членом ЄС, яка ще не затвердила свій план. Але Брюссель поставив певні умови, вимагаючи від Будапешта досягти 27 так званих "надважливих етапів" для того, щоб отримати ці кошти.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підкреслив, що "всі основні етапи повинні бути виконані в повному обсязі, перш ніж Угорщина зможе подати свій запит на виплату".

"Коротше кажучи, кошти не надійдуть доти, доки не будуть належним чином виконані основні етапи", – додав він.

Країни ЄС повинні будуть проголосувати за схвалення двох рекомендацій Єврокомісії кваліфікованою більшістю голосів, необхідною для того, щоб обидва рішення були прийняті.

Голосування може відбутися не раніше 6 грудня, коли міністри економіки зберуться в Брюсселі на зустріч Ecofin, на якій Будапешт заблокував прийняття глобального корпоративного податку.

Такі вето Будапешта були розцінені іншими країнами-членами як шантаж і спроби Угорщини домогтися поступок в інших питаннях, включно з доступом до фондів ЄС, підтримки України та санкцій проти Росії.

Ган пояснив, що, якщо Рада ЄС прийме рекомендацію заморозити 7,5 млрд євро з фондів згуртованості, Єврокомісія "буде здійснювати моніторинг з метою якнайшвидшого скасування цього заходу, але тільки проблеми будуть вирішені".

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент вважає, що Євросоюз має заморозити фінансування Угорщини із загальних коштів ЄС через невиконання плану боротьби з корупцією.