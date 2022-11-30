Власниця банку "Кліринговий дім" Льовочкіна вирішила скласти мандат нардепа

Народна депутатка від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юлія Льовочкіна подала заяву про дострокове складання повноважень.

Як повідомили руху "Чесно" народні депутати, підставою для такого рішення є "сімейні обставини".

Льовочкіна була народною депутаткою Верховної Ради впродовж кількох скликань, входила до "Партії Регіонів".

Вона була у переліку нардепів, яким за перші чотири місяці 2022 року припинили відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням ними депутатських повноважень, через відсутність на засіданнях Ради.

За даними ЗМІ, ще до російського вторгнення Льовочкіна, як і низка інших депутатів від ОПЗЖ, виїхала за кордон і в Україну не поверталася.

За даними на сайті банку "Кліринговий дім", Юлії Льовочкіній опосередковано належить 57,49% акцій банку. Ще 14,9% акцій контролює давній бізнес-партнер Дмитра Фірташа Іван Фурсін.

Загалом сестра ще одного нардепа від забороненої ОПЗЖ Сергія Льовочкіна Юлія вказувала у своїй декларації 45 різних компаній, у тому числі ПАТ "Закарпаттяобленерго".