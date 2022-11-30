Половина відділень "Укрпошти" працюватиме навіть під час блекауту, – гендиректор

"Укрпошта" готує процедури та план дій на випадок можливого повторення блекауту, який має забезпечити роботу понад 3 тис. відділень мережі.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у кулуарах Інфраструктурного дня, організованого Європейською Бізнес Асоціацією, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо, щоб працювало понад 3 тис. відділень", – сказав Смілянський.

Він також нагадав, що всього в компанії понад 6 тис. відділень.

Смілянський пояснив, що визначено критичну кількість людей, які мають дістатися роботи та забезпечити критичні послуги: виплату пенсій, прийняття платежів, доставку посилок.

"Ці люди знають, у якій точці вони повинні з'явитися. Водій знає, в якій точці він повинен їх підібрати. Далі, зрозуміло, це генератори, "Старлинки", процедури: як паперові, які працюватимуть за умови відсутності електрики, так і за умови наявності генератора. Тобто ми розробляємо програму стійкості, яка має спрацювати за будь-яких обставин", – зазначив голова "Укрпошти".

Він зазначив, що компанія збільшуватиме кількість генераторів для відділень. За словами Смілянського, серед проблем, які необхідно вирішити з генераторами, зокрема наявність палива, встановлення у відділеннях у багатоповерхівках, охорона.

Смілянський додав, що в плані дій враховується, що при блекауті очікується зниження попиту на низку послуг, наприклад платежі, замовлення онлайн, відправка посилок.

"Намагаємося передбачити обсяги послуг, під це підтягнути людей: касирів, операторів, сортувальників, водіїв. Фокус має бути на виплату соціальної допомоги, пенсій, забезпечення побутових товарів, які люди базово можуть купити", – підкреслив він.

За його словами, у великих містах також є "план Б": якщо якесь відділення не працює, то є пересувні відділення, які поїдуть та обслужать людей.

Крім того, уточнив гендиректор "Укрпошти", навіть закуповуються ліжка, булер'яни та робляться запаси їжі, щоб якщо співробітникам буде важко дістатися додому, вони могли відпочити у відділенні та працювати далі до відновлення системи.