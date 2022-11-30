Україна домовляється про оренду плавучих ТЕС у Туреччині

Турецька компанія Karpowership, яка володіє найбільшим у світі флотом енергетичних барж, веде переговори про розміщення трьох із них в Одесі.

Про це повідомила топменеджерка Karpowership Зейнеп Харезі в інтерв'ю Nikkei.

"Ми обговорюємо з одеською владою та українською енергетичною компанією "Укренерго" розміщення трьох електростанцій поблизу Одеси загальною потужністю 300 мегават", – сказала Харезі.

Вона сказала, що, коли буде досягнуто домовленостей щодо технічних і комерційних аспектів, "потрібно визначити параметри, пов’язані з безпекою, з точки зору як наших команд експлуатації та технічного обслуговування, так і наших активів".

Харезі припустила, що для угоди може знадобитися підтримка ООН.

"Я думаю, що нам знадобиться зелене світло на рівні Організації Об’єднаних Націй, щоб реалізувати це, із тими самим винятками, які передбачені угодою щодо зерна", – додала вона.

"Залежно від потреб і схвалень ми можемо зробити це протягом цього року. Кораблі готові та введені в експлуатацію. Ми можемо розгорнути їх уже через три тижні", – зазначила Харезі.

300 МВт, які можуть постачати три судна, забезпечать електроенергією до 1 млн будинків на повній потужності.

Karpowership є флагманською компанією турецького Karadeniz Holding. Вона має 36 силових кораблів із установками, які можуть виробляти електроенергію, використовуючи або мазут, або природний газ. За словами Харезі, їх можна підключити до місцевих електромереж менш ніж за 30 днів.

Силові кораблі здебільшого призначені для країн із недостатньою інфраструктурою, а також для використання в надзвичайних ситуаціях після стихійних лих або аварій.

Використання таких плавучих ТЕС, які можуть працювати на дизелі, мазуті або біопаливі, – це всесвітньо визнана технологія. Існує світовий ринок оренди таких енергетичних барж обсягом близько 10 ГВт.

Лідер світового ринку енергетичних барж – турецька компанія Karadeniz Holding, яка працює під брендом Karpowership. Вона стверджує, що з 2010 року зафрахтувала 25 суден Powerships у всьому світі. Вони працюють в Гамбії, Гані, Гвінеї-Бісау, Лівані, Сьєрра-Леоне, Судані, Замбії, на Кубі.

Викиди CO2 від таких електростанцій, які здебільшого працюють на викопному паливі, набагато вищі, ніж у газових ТЕС чи тим більше АЕС.