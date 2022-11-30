У Чехії офіційно працевлаштували понад 100 тисяч українських біженців

У Чехії офіційно працевлаштовано понад 100 тис. українців, які залишили країну через воєнну агресію Росії. Це майже кожен п’ятий власник візи тимчасового захисту.

Про це йдеться в дослідженні міграційної платформи EWL, передає LIGA.net.

Усього з початку війни понад 460 тис. українців отримали такі візи,

Наразі в Чехії перебувають приблизно від 355 тис. до 390 тис. українців.

"Частина українців, які приїхали в перші місяці війни, вже повернулися до України. Зараз залишаються та йдуть працювати в Чехії жителі Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Маріуполя, Дніпра. Вихідців із західної частини України, які працюють у Чехії, – десь 10%", – прокоментувала директорка з питань міжнародного розвитку EWL Міхаліна Селевич.

Серед затребуваних професій та актуальних вакансій у Чехії наразі – працівник із виробництва запчастин для автомобілів. У Чехії розташовані заводи багатьох міжнародних брендів, тому є широкий вибір професій у цій галузі.

Також багато вакансій "працівник комплектації продукції" на складах та у сфері логістики. Це робота, яка не потребує знання чеської мови та досвіду. За місяць можна заробити 21,5-29,3 тис. крон (34-46,5 тис. грн).

Переважна більшість роботодавців пропонують безкоштовне житло для своїх працівників і навіть можуть розмістити сім'ю – наприклад, взяти чоловіка на роботу з дружиною та дітьми, але у такому разі чоловік має заплатити за розміщення сім'ї. Деякі підприємства забезпечують своїх працівників безплатним харчуванням.

Заробітна плата в Чехії залежить від регіону та сфери діяльності. У середньому тут можна отримати 18-35 тис. крон на місяць (близько 28,5-55,6 тис. грн).

Через те що значна кількість українців залишаються в країні, Чехія готує законопроєкт LexUkraine III, за яким планується розробка механізму продовження віз тимчасового захисту до 31 березня 2024 року та терміну соціальних виплат.

Сьогодні на виплату першої допомоги у 5 тис. крон (майже 8 тис. грн) мають право українці, які перебувають у Чехії з візою тимчасового захисту. Щоб отримувати цю суму протягом наступних п'яти місяців, заявник повинен довести своє складне матеріальне становище – вважатися безробітним, не мати у Чехії житла тощо.

За даними дослідження "Біженці з України в Польщі, Румунії та Чехії", яке EWL проводили разом із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, 89% українців не працювали у Чехії раніше. 22% були висококваліфікованими працівниками України. 24% респондентів володіють чеською мовою щонайменше на розмовному рівні.