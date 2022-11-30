Міністр інфраструктури Кубраков подав у відставку, він отримає підвищення (оновлено)
До Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Звільнення Кубракова з посади міністра потрібне для призначення його віце-прем'єром, який очолить міністерства інфраструктури та регіональної політики після їх об'єднання, зауважив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Це відбудеться на цьому тижні", – написав депутат у Telegram.
Сам Кубраков у ефірі національного телемарафону увечері в середу зазначив, що його відставка має "чисто технічний" характер, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Як працювали, так і працюємо", – сказав він, підтвердивши, що залишиться членом уряду.
Раніше стало відомо, що Міністерство розвитку громад та територій можуть об’єднати з Міністерством інфраструктури, після чого об'єднане міністерство очолить Олександр Кубраков.
Він очолює міністерство інфраструктури з травня 2021 року, до цього з листопада 2019 року Кубраков обіймав посаду голови "Укравтодору". Раніше він очолював сектор "IT та Телеком" в "Офісі ефективного регулювання (BRDO)".
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Хоча це - марні сподівання, бо програма уряду, хоч і не написана, але існує. Там всього один пункт: "распіл бабла так, шоб і онукам вистачило".
обʼєднати все що залишилося та й туди на підвищеня
Мініфраструктури відповідає за велике крадівництво на дорогах, отже занос від пацана був нормальний. Пішов на підвищення.
Курбаков: "Та УЙ його знає!"
повідомляє https://interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. ‼️‼️‼️
коротше, к нам наєхал КВН!
Тепер, мабудь, як військовозобов'язаний, Кубраков чесно піде, з допомогою Резнікова, до Центру комплектування, щоб його негайно направили до Захисників України !!!
Він же порядна людина😌, а не якесь лайно квартальне🐷🐽🐷🐽 з опухлими рилами!!‼️⚔️🇺🇦❤️👏👍🤔