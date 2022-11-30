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Новини
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Міністр інфраструктури Кубраков подав у відставку, він отримає підвищення (оновлено)

кубраков

До Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Звільнення Кубракова з посади міністра потрібне для призначення його віце-прем'єром, який очолить міністерства інфраструктури та регіональної політики після їх об'єднання, зауважив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Це відбудеться на цьому тижні", – написав депутат у Telegram.

Сам Кубраков у ефірі національного телемарафону увечері в середу зазначив, що його відставка має "чисто технічний" характер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як працювали, так і працюємо", – сказав він, підтвердивши, що залишиться членом уряду.

Раніше стало відомо, що Міністерство розвитку громад та територій можуть об’єднати з Міністерством інфраструктури, після чого об'єднане міністерство очолить Олександр Кубраков.

Він очолює міністерство інфраструктури з травня 2021 року, до цього з листопада 2019 року Кубраков обіймав посаду голови "Укравтодору". Раніше він очолював сектор "IT та Телеком" в "Офісі ефективного регулювання (BRDO)".

Автор: 

ВР (2910) відставка (204) Кубраков Олександр (182)


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Топ коментарі
+17
Ще один спеціаліст широкого профілю
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30.11.2022 20:00 Відповісти
+10
Це Шмигаля збираються поміняти на Кубракова, але не одразу, а через посаду віцика, як свого часу того же Шмигаля в "уряді Гончарука"
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30.11.2022 19:14 Відповісти
+10
ачірєдной ссучєний куєсос чіго прікажітє.
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30.11.2022 20:35 Відповісти
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Це Шмигаля збираються поміняти на Кубракова, але не одразу, а через посаду віцика, як свого часу того же Шмигаля в "уряді Гончарука"
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30.11.2022 19:14 Відповісти
А я подумав, в преЗеденти йде Кубраков...
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30.11.2022 19:36 Відповісти
Ні. Відразу на місце д'єрмака.
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30.11.2022 22:19 Відповісти
Ще один спеціаліст широкого профілю
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30.11.2022 20:00 Відповісти
механізатор-меліоратор широкого прохвілю по вузькій дорозі
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30.11.2022 20:40 Відповісти
а как же теперь? асфальта и дорог не будет?
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30.11.2022 20:20 Відповісти
ачірєдной ссучєний куєсос чіго прікажітє.
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30.11.2022 20:35 Відповісти
Може, коли стане віце-прем'єром, то напише програму уряду, якої вже більше 2 років немає і, відповідно до законодовства, не повинно існувати ЦЬОГО уряду...
Хоча це - марні сподівання, бо програма уряду, хоч і не написана, але існує. Там всього один пункт: "распіл бабла так, шоб і онукам вистачило".
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30.11.2022 20:39 Відповісти
Зігзаг удачі .
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30.11.2022 20:41 Відповісти
Досвід великого крадівництва на дорогах тепер буде застосовуватися в інших сферах, де ще мало крадуть представники Zекоманди.
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30.11.2022 20:41 Відповісти
гівно не тоне
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30.11.2022 20:42 Відповісти
інфраструктура зруйновано тож не має більше потреби у посаді
обʼєднати все що залишилося та й туди на підвищеня
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30.11.2022 20:45 Відповісти
Знову в борделі ліжка тягають....
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30.11.2022 21:04 Відповісти
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30.11.2022 21:07 Відповісти
наперстки якісь.. ***...
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30.11.2022 21:08 Відповісти
В зеленому борделі пересувають ліжка!

Мініфраструктури відповідає за велике крадівництво на дорогах, отже занос від пацана був нормальний. Пішов на підвищення.
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30.11.2022 21:20 Відповісти
Ще одна гнида
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30.11.2022 21:24 Відповісти
Народ: "Так, а що з інфраструктурою встиг зробити?"
Курбаков: "Та УЙ його знає!"
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30.11.2022 21:43 Відповісти
Знову цітуемо проросійський Інтерфакс !

повідомляє https://interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. ‼️‼️‼️
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30.11.2022 22:54 Відповісти
на паскудній морді написано - я злодій
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01.12.2022 08:57 Відповісти
Вихри Авакова дуют над ними
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01.12.2022 10:27 Відповісти
у Зе"леному борделі усе як почалося травні 2019го - ХАЙП; ЛЮМПЕНСЬКЕ НАХАБСТВО; ВІДСУТНІСТЬ ПРОФЕСІОНАЛІВ; НЕСТРИМНЕ КРАДІВНИЦТВО!
коротше, к нам наєхал КВН!
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01.12.2022 11:15 Відповісти
Повністю проігноровані Кубраковим з держсекретарями разом з урядом вимоги Законодавства з питань захисту інтересів України, а особливо вимоги Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період"‼️⚔️🤷‍♂️🤔❤️🇺🇦⚔️‼️‼️‼️🤷‍♂️🤔🤯🙈‼️⚔️🇺🇦❤️

Тепер, мабудь, як військовозобов'язаний, Кубраков чесно піде, з допомогою Резнікова, до Центру комплектування, щоб його негайно направили до Захисників України !!!
Він же порядна людина😌, а не якесь лайно квартальне🐷🐽🐷🐽 з опухлими рилами!!‼️⚔️🇺🇦❤️👏👍🤔
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01.12.2022 14:04 Відповісти

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