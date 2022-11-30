Міністр інфраструктури Кубраков подав у відставку, він отримає підвищення (оновлено)

До Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Звільнення Кубракова з посади міністра потрібне для призначення його віце-прем'єром, який очолить міністерства інфраструктури та регіональної політики після їх об'єднання, зауважив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Це відбудеться на цьому тижні", – написав депутат у Telegram.

Сам Кубраков у ефірі національного телемарафону увечері в середу зазначив, що його відставка має "чисто технічний" характер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як працювали, так і працюємо", – сказав він, підтвердивши, що залишиться членом уряду.

Раніше стало відомо, що Міністерство розвитку громад та територій можуть об’єднати з Міністерством інфраструктури, після чого об'єднане міністерство очолить Олександр Кубраков.

Він очолює міністерство інфраструктури з травня 2021 року, до цього з листопада 2019 року Кубраков обіймав посаду голови "Укравтодору". Раніше він очолював сектор "IT та Телеком" в "Офісі ефективного регулювання (BRDO)".