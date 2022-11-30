Російська співачка Пугачова вирішила ліквідувати свою останню компанію в Росії

Російська співачка Алла Пугачова почала процес ліквідації своєї останньої російської компанії – ТОВ "АБГ".

Відповідну заяву вона подала 23 листопада, пише російський Forbes із посиланням на дані системи "СПАРК-Інтерфакс".

Гендиректором компанії є помічниця Пугачової Олена Чупракова. ТОВ "АБГ" має право вести діяльність у галузі звукозапису та видання музичних творів, телевізійного та радіомовлення. 100% компанії належить Пугачовій.

На початку жовтня співачка на своїй сторінці в Instagram підтвердила інформацію про від'їзд з Росії, уточнивши, що перебуває в Ізраїлі.

Раніше співачка попросила Мін'юст РФ включити її до списку іноземних агентів вслід за своїм чоловіком Максимом Галкіним.

Російський Мін'юст включив Галкіна до списку фізосіб-іноагентів 17 вересня. Телеведучий раніше неодноразово виступав проти війни в Україні. У березні він і Пугачова виїхали з РФ, однак співачка на певний час поверталася до країни.