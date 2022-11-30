Велика Британія ввела санкції проти 22 російських чиновників

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет із 22 санкцій, спрямованих проти посадовців, які сприяли та примушували до призову громадян для участі в незаконній війні Росії в Україні.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

У тому числі під санкції потрапив віцепрем'єр-міністр РФ Денис Мантуров, який відповідає за нагляд за російською збройовою промисловістю та відповідає за оснащення мобілізованих військ.

Також під санкції потрапили десять губернаторів і керівників регіонів. До них входять керівники Дагестану, Інгушетії та Калмикії – одних із найбідніших етнічних республік Росії, звідки було набрано значну кількість призовників.

У липні Велика Британія наклала санкції на 29 регіональних губернаторів за їх роль у наданні фінансової підтримки російським проксі-адміністраціям в Україні.

Також під санкції потрапили директор Федеральної служби виконання покарань РФ Аркадій Гостєв і глава Федеральної служби виконання покарань по Ростовській області Дмітрій Безруких.

Повідомляється, що Безруких і Гостєв тісно співпрацювали з олігархом Євгенієм Пригожиним, соратником Путіна і керівником групи Вагнера, щоб поповнити лави банди найманців, яка підтримує російську армію в Україні.

Вони призвали злочинців, зокрема вбивць і сексуальних злочинців, в обмін на помилування від президента Путіна, в результаті чого регіон Безруких охрестили "центром вербування групи Вагнера".

Також під санкції потрапили голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова та голова райвиборчкому в Ростові Андрєй Буров, які відповідали за організацію фіктивних референдумів у чотирьох тимчасово окупованих областях України. Відтоді Памфілова активно підтримувала російську примусову мобілізацію.

Як зазначається, Велика Британія виділила понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні, включно з недавнім пакетом, що включає 25 зенітних установок і технології для протидії безпілотникам, які постачає Іран.

Загалом Сполучене Королівство запровадило санкції проти понад 1200 осіб і понад 120 організацій у відповідь на війну Путіна в Україні.