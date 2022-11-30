Із "Нафтогазу" звільнився ще один топменеджер

Керівник відділу стратегічних комунікацій для національних та міжнародних організацій НАК "Нафтогаз України" Мирон Василик звільнився із займаної посади.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Все хороше має колись закінчуватися. Звільнився з посади керівника відділу стратегічних комунікацій для національних та міжнародних організацій", – написав він.

Мирон Василик працював у "Нафтогазі" з травня 2021 року, спочатку він був радником на той час голови правління компанії Юрія Вітренка.

З 2014 до 2019 року Василик був генеральним директором PBN Hill+Knowlton Strategies. Довгий час він був співробітником Національного комітету Республіканської партії, Державного департаменту та Департаменту довкілля США.

Як повідомлялося, 25 листопада Кабінет міністрів достроково припинив повноваження членів правління НАК "Нафтогаз України" Владислава Воловика та Олени Бойченко.

3 листопада Кабмін призначив головою правління "Нафтогазу" ексміністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, звільнивши з цієї посади Юрія Вітренка.