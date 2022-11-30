Канада розмістила облігації для допомоги Україні на 500 мільйонів доларів

Уряд Канади успішно завершив розміщення п’ятирічних облігацій для підтримки суверенітету України – Ukraine Sovereignty Bond – на суму 500 мільйонів канадських доларів (близько $370 млн).

Як повідомляє Міністерство фінансів Канади, облігації на суму 50 мільйонів канадських доларів придбали громадяни, решту викупили внутрішні і міжнародні інституційні інвестори, різні урядові організації та міжнародні офіційні установи, у тому числі центральні банки.

Облігації повністю забезпечені кредитним рейтингом Канади ААА та мають номінал від 100 доларів. Ставка за ними складе 3,245% річних. Термін погашення облігації настане 24 серпня 2027 року – у День Незалежності України – тоді власники облігацій отримають повне погашення своїх початкових інвестицій

Отримані від розміщення облігацій кошти буде перераховано Україні у вигляді позики через рахунок, яким керує Міжнародний валютний фонд (МВФ).

У канадському Мінфіні зауважують великий попит на ці облігації як з боку канадських, так і від іноземних інвесторів.

"Облігація суверенітету України є доповненням до прямої фінансової допомоги уряду Канади Україні на 2022 рік у розмірі 2 мільярдів доларів, яку вже виплачено. Фінансова допомога Канади, включаючи цей випуск облігацій, становить 2,5 мільярда доларів", – зазначається у повідомленні.

Крім того, Канада окремо виділила понад 2,5 мільярда доларів на військову, гуманітарну та іншу допомогу Україні. Таким чином, загальна допомога Канади Україні перевищує 5 мільярдів канадських доларів.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на XXVII трирічному Конгресі українських канадців оголосив, що уряд країни випустить спеціальні п’ятирічні облігації – Ukraine Sovereignty Bonds – для фінансової підтримки України.