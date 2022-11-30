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ІТ-армія України в листопаді паралізувала роботу 900 російських сайтів та онлайн-ресурсів

айти

За листопад ІТ-армія України призупинила роботу понад 900 російських сайтів та онлайн-ресурсів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Так, серед них:

  • воєнторги та магазини дронів і радіоприладів. ІТ-армія зробила серію DDoS-атак на профільні магазини, щоб свіжомобілізовані росіяни через керівництво чи волонтерів не могли придбати якісне спорядження.
  • центральний банк РФ. Зробили відомими персонал банку, спеціалізовані системи та вихідні файли. Українські кібербійці опублікували також інформацію про банківські операції Міноборони РФ, персональні дані військовослужбовців РФ, номери телефонів, рахунків і банківських карток.
  • платформа пропутінських волонтерів "Добро". Зламано та опубліковано дані 650 тис. учасників платформи, де під збирали мітинги на підтримку війни.
  • "Альфа Банк". Серія DDoS-атак призвела до сотень обурених відгуків клієнтів банку та більшої недовіри до російської банківської системи загалом. 
  • Ozon. У День шопінгу айтівці створили штучний попит на товари, що призвело до помилок у покупців на платформі. 
  • термінове оновлення 1С. 1С випустило термінове оновлення, де виправлялася помилка із закладкою проти піратства. Росіяни активно намагалися його завантажити, ал система була перевантажена, а підприємства не могли повернутися до роботи. 
  • День Гідності та Свободи. ІТ-армія привітала українців на 60 російських ресурсах, серед яких сайти міністерств, служб та управлінь.
  • тендери. Айтівці повторно атакували дві великі платформи – РТС-тендер та Росэлторг, що могло зірвати тендери. Раніше айтівці отримали особисті дані користувачів платформи Росэлторг.
  • російський АІ. Айтівці зламали сайт національного центру розвитку штучного інтелекту та виклали вимоги, які РФ потрібно виконати для завершення війни. 

Автор: 

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Потрібно, щоб кожна кухарка знала про мови програмування та айті)
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01.12.2022 14:33 Відповісти

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