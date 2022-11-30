ІТ-армія України в листопаді паралізувала роботу 900 російських сайтів та онлайн-ресурсів
За листопад ІТ-армія України призупинила роботу понад 900 російських сайтів та онлайн-ресурсів.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
Так, серед них:
- воєнторги та магазини дронів і радіоприладів. ІТ-армія зробила серію DDoS-атак на профільні магазини, щоб свіжомобілізовані росіяни через керівництво чи волонтерів не могли придбати якісне спорядження.
- центральний банк РФ. Зробили відомими персонал банку, спеціалізовані системи та вихідні файли. Українські кібербійці опублікували також інформацію про банківські операції Міноборони РФ, персональні дані військовослужбовців РФ, номери телефонів, рахунків і банківських карток.
- платформа пропутінських волонтерів "Добро". Зламано та опубліковано дані 650 тис. учасників платформи, де під збирали мітинги на підтримку війни.
- "Альфа Банк". Серія DDoS-атак призвела до сотень обурених відгуків клієнтів банку та більшої недовіри до російської банківської системи загалом.
- Ozon. У День шопінгу айтівці створили штучний попит на товари, що призвело до помилок у покупців на платформі.
- термінове оновлення 1С. 1С випустило термінове оновлення, де виправлялася помилка із закладкою проти піратства. Росіяни активно намагалися його завантажити, ал система була перевантажена, а підприємства не могли повернутися до роботи.
- День Гідності та Свободи. ІТ-армія привітала українців на 60 російських ресурсах, серед яких сайти міністерств, служб та управлінь.
- тендери. Айтівці повторно атакували дві великі платформи – РТС-тендер та Росэлторг, що могло зірвати тендери. Раніше айтівці отримали особисті дані користувачів платформи Росэлторг.
- російський АІ. Айтівці зламали сайт національного центру розвитку штучного інтелекту та виклали вимоги, які РФ потрібно виконати для завершення війни.
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Вова БК
показати весь коментар01.12.2022 14:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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