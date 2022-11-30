Кабмін схвалив ліквідацію офісу "Нафтогазу" в Німеччині
Кабінет міністрів України схвалив ліквідацію представництва НАК "Нафтогаз України" в Німеччині.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну №1062-р від 25 листопада 2022 року.
"Правлінню акціонерного товариства "НАК "Нафтогаз України" забезпечити здійснення заходів щодо ліквідації представництва "Нафтогаз України" у Федеративній Республіці Німеччина, передбачених законодавством України та законодавством ФРН", – сказано в розпорядженні.
"Нафтогаз" повідомив про відкриття німецького офісу в Мюнхені, який також представлятиме інтереси компанії в Австрії та Швейцарії, у березні 2018 року.
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