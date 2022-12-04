Мінагрополітики анонсувало запуск електронних ветеринарних рецептів

Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 752, яким затверджено форми та правила видачі ветеринарних рецептів.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, ухвалення цього наказу сприятиме посиленню контролю за обігом та використанням ветеринарних лікарських засобів, забезпечить гармонізацію ветеринарного законодавства України з вимогами права ЄС та дозволить мінімізувати можливі випадки неякісного лікування та/або профілактики хвороб тварин.

Крім того, впровадження електронного ветеринарного рецепта, що створюється, зберігається та передається з використанням інформаційно-комунікаційної системи компетентного органу, дозволить мінімізувати помилки при їх виписуванні та сприятиме покращенню ветеринарного обслуговування населення.

Наказ розроблено відповідно до частини десятої статті 77 закону від 4 лютого 2021 року №1206 "Про ветеринарну медицину". Мета наказу – імплементувати вимоги Регламенту ЄС щодо ветеринарних лікарських засобів та скасування Директиви 2001/82/ЄC.

Обіг ветеринарних лікарських засобів відповідно до вимог закону про ветеринарну медицину вимагає видачу ветеринарних рецептів, якщо відповідна вимога зазначена в рішенні про його державну реєстрацію.

Крім того, визначено перелік ветеринарних лікарських засобів, які відпускаються за ветеринарним рецептом.

Ветеринарний рецепт видає ліцензований ветеринарний лікар або ветлікар ліцензованого закладу ветеринарної медицини. У випадках, визначених законом, ветеринарні рецепти можуть також видаватися іншими спеціалістами ветеринарної медицини (крім протимікробних ветеринарних лікарських засобів або інших ветеринарних лікарських засобів, що вимагають попереднього точного діагнозу лікаря).

Ветеринарний рецепт видається тільки після клінічного огляду та/або здійснення інших діагностичних заходів, достатніх для визначення стану здоров’я тварини чи групи тварин.