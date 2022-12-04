МОЗ рекомендує розміщувати карети швидкої допомоги біля "пунктів незламності"
Міністерство охорони здоров’я рекомендує розміщуватися швидкі біля "пунктів незламності", щоб за умов блекауту забезпечити можливість виклику швидкої допомоги.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми дали рекомендації, щоб швидкі базували біля "пунктів незламності". Наприклад, якщо це буде автозаправка, то одна бригада там стоятиме, щоб із нею був зв'язок і люди знали, що можна підійти до пункту і зробити виклик", – сказав Ляшко.
Він додав, що для координації роботи швидкої допомоги в умовах блекаутів МОЗ використало, зокрема, досвід Харківської області, яка тривалий час була в окупації та була відключена від зв'язку.
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