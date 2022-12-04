Естонія надасть грошову допомогу постраждалим від війни українцям. ІНФОГРАФІКА

Громадяни, які постраждали в результаті розв’язаної Росією війни, можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що пріоритет для отримання фінансової допомоги надається найбільш вразливим категоріям населення.

На виплати можуть розраховувати ті, хто не отримує допомогу від інших програм. Зокрема, гроші можуть бути перераховані ВПО або місцевим мешканцям Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей.

Пріоритетом є громадяни, члени сім'ї яких були травмовані або поранені внаслідок бойових дій, – для цивільних. Люди, які внаслідок бойових дій повністю втратили житло або їхні домівки частково зруйновано та потребують ремонту.

Також отримати лопомогу можуть одині матері/батьки з неповнолітніми дітьми; сім’ї, де є люди з інвалідністю, або онкохворі, які потребують коштовного лікування, українці, які втратили роботу, залишилися без коштів на існування, ті, хто вимушений був виїхати із домівки та не може повернутися, тому що ця територія окупована або там ведуться бойові дії та малозабезпечені сім'ї працездатного віку.