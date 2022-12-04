Витяг про місце проживання тепер можна отримати через "Дію"

Витяг про місце проживання відтепер можна отримати через застосунок "Дія". Раніше для оформлення цього документа треба було звертатися до відповідних органів реєстрації.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для цього необхідно:

зареєструватися й увійти у "Дію", оновити її до останньої версії. Для цього потрібно обрати "Меню" – "Оновити застосунок".

перейти в розділ "Послуги" й обрати пункт "Довідки та витяги".

у наведеному переліку знайти й обрати "Витяг про місце проживання", а потім – "Замовити витяг".

"Якщо відомості знайдені в реєстрі, ви можете завантажити PDF-документ протягом 24 годин. Для перегляду він доступний у тому самому розділі, де й замовляється послуга ("Витяг про місце проживання"). Також прямо із застосунку його можна відправити на електронну пошту", – нагадал в Мінреінтеграції.