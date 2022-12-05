Латвія виділить 2,4 мільйона євро на надання медичних послуг українським біженцям

Уряд Латвії 6 грудня ухвалить рішення про виділення Міністерству охорони здоров’я країни 2,4 млн євро з резервних фондів для покриття витрат, пов’язаних із наданням медичних послуг громадянам України, які проживають у Латвії.

Про це повідомляє Delfi.

Так, Національній службі охорони здоров'я Латвії може бути виділено 2,25 млн євро для покриття витрат на медичні послуги біженцям з України, понесених у період із 1 червня по 30 вересня поточного року, включно з коригуванням витрат із 1 квітня по 31 травня медичні послуги населенню України.

Службі екстреної медичної допомоги планується виділити 155,35 тис. євро на покриття витрат, понесених у період із 1 липня по 31 жовтня, за виконані виклики на надання екстреної медичної допомоги біженцям з України.