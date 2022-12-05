Amazon розробляє технологію штучного інтелекту, що замінить HR-спеціалістів

Компанія Amazon готує розробку технології штучного інтелекту Automated Applicant Evaluation, яка частково замінить функції HR-відділу.

Про це пише VOX, передає AIN.UA,

Відповідно до внутрішнього документа, технологічний гігант останній рік працював над тим, щоб передати деякі завдання своїх рекрутерів технології штучного інтелекту.

Технологія може передбачити, які претенденти на роботу будуть успішними в певній ролі, та запрошує їх до співбесіди, без участі рекрутера.

Ця технологія частково працює, знаходячи подібності між резюме поточних успішних співробітників Amazon і тих, хто претендує на подібну роботу.

Технологію створили у відділі кадрів компанії та вперше випробували ще 2021 року, на претендентах на посади медичних представників Amazon, які працюють поза межами складської мережі компанії. Але відтоді її використовували для відбору претендентів на посади в діапазоні від інженерів-розробників до технічних менеджерів програм, що відкриває можливість майбутнього широкого використання в усій компанії.