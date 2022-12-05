Японія запровадила цінову стелю на російську нафту

Японія запровадила обмеження ціни на російську сиру нафту з 5 грудня, але сира нафта, імпортована з заводу "Сахалін-2", буде виключена з обмежень.

Про це йдеться в заяві японського уряду, передає Reuters.



Зазначається, що рішення було ухвалене після домовленості між країнами "Великої сімки" та Австралією 2 грудня про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні $60 за барель як крок з накладення санкцій на москву за війну проти України.



Виняток сирої нафти з далекосхідного російського проєкту "Сахалін-2", в якому японські енергетичні оператори мають частку після виходу Shell, було прийнято "у світлі енергетичної безпеки Японії", йдеться в заяві уряду.

Про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають початися 5 лютого 2023 року, буде оголошено пізніше, додається в заяві.

Як повідомлялося, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.