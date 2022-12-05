Окупанти нанесли удар по території підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг"

У ніч на 5 грудня окупанти нанесли ракетний удар по території "АрселорМіттал Кривий Ріг". За попередньою інформацією, є постраждалі.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що після атаки був активований план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент з охорони праці та медичну службу.

На місці влучання ще працюють рятувальники. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

"На цьому ранньому етапі всі наші зусилля зосереджені на тому, щоб взяти ситуацію під контроль. Прохання до співробітників не знімати місце події і не розповсюджувати фотографії", – наголосили у "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Як зазначив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу, поцілили у промислове підприємство.

Внаслідок атаки загинув працівник, його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей дістали поранення, їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.