Росія посилює кібератаки на Україну та її союзників, – Microsoft

Москва посилить свої кіберзусилля для тиску на джерела військової та політичної підтримки України.

Про це у своєму блозі заявив генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс, передає Bloomberg.



Він, зокрема, закликає клієнтів підготуватися до нових російських кібератак взимку.

"Нещодавня атака російської військової розвідки в Польщі за допомогою програми-вимагача, відомої як Prestige, може бути передвісником подальшого поширення Росією кібератак за межі кордонів України", – наголосив Воттс.



Разом із ракетними ударами та атаками безпілотників по цивільній інфраструктурі України Росія також проводить "додаткові" кібератаки на українські та іноземні ланцюги поставок, а також операції для впливу на суспільну думку.



Ці дії націлені на "підрив політичної підтримки України з боку США, ЄС і НАТО, а також на те, щоб похитнути впевненість і рішучість українських громадян".



У блозі Уоттса зазначається, що наразі зусилля Росії для підбурювання суспільної незгоди – наприклад, через високі ціни на енергоносії та інфляцію в Європі – мали обмежений вплив, але вони "передвіщають те, що може стати більш широкою тактикою упродовж зими".



За словами Уоттса, російські оперативники намагаються поширити певні наративи в Інтернеті через пов’язані з державою ЗМІ та облікові записи в соціальних мережах, в тому числі намагаються підірвати довіру до обраних посадових осіб і демократичних інститутів.