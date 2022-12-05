БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
355 0

Росія посилює кібератаки на Україну та її союзників, – Microsoft

кібератака

Москва посилить свої кіберзусилля для тиску на джерела військової та політичної підтримки України.

Про це у своєму блозі заявив генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс, передає Bloomberg.

Він, зокрема, закликає клієнтів підготуватися до нових російських кібератак взимку.

"Нещодавня атака російської військової розвідки в Польщі за допомогою програми-вимагача, відомої як Prestige, може бути передвісником подальшого поширення Росією кібератак за межі кордонів України", – наголосив Воттс.

Разом із ракетними ударами та атаками безпілотників по цивільній інфраструктурі України Росія також проводить "додаткові" кібератаки на українські та іноземні ланцюги поставок, а також операції для впливу на суспільну думку.

Ці дії націлені на "підрив політичної підтримки України з боку США, ЄС і НАТО, а також на те, щоб похитнути впевненість і рішучість українських громадян".

У блозі Уоттса зазначається, що наразі зусилля Росії для підбурювання суспільної незгоди – наприклад, через високі ціни на енергоносії та інфляцію в Європі – мали обмежений вплив, але вони "передвіщають те, що може стати більш широкою тактикою упродовж зими".

За словами Уоттса, російські оперативники намагаються поширити певні наративи в Інтернеті через пов’язані з державою ЗМІ та облікові записи в соціальних мережах, в тому числі намагаються підірвати довіру до обраних посадових осіб і демократичних інститутів.

Автор: 

росія (14183) Microsoft (240) кібербезпека (470) кібератака (166)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 