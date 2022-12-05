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Чехія розраховує на незалежність від викопного палива РФ в 2024 році

сікела

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела заявив, що проблема імпорту викопного палива з Росії до Чехії має бути остаточно вирішена в 2024 році.

Про це він повідомив в ефірі "Чеського телебачення", передає Czech Radio.

За словами міністра, Чехія має достатньо газу на цю зиму і зараз займається закупками на наступний рік.

"Якщо ми зможемо укласти контракти з Алжиром, Норвегією та Катаром, завершити необхідні нам інтерконектори, такі як, наприклад, газопровід TAL, деякі нові термінали, щоб у нас був якийсь мікс з точки зору енергетичної безпеки, я думаю, що проблема поставок викопуваного палива з Росії буде остаточно вирішена в 2024 році", – заявив Сікела.

Міністр додав, що наразі у нідерландських терміналах Чеської Республіки законтрактовано близько 3 млрд кубометрів газу на наступну зиму, що забезпечує до 40% споживання.

Крім того, протягом наступного року постійно заповнюватимуться зрідженим природним газом чеські резервуари, ємність яких становить близько 3,5 млрд кубометрів. Решту необхідного обсягу планується забезпечити за рахунок контрактів з Алжиром, Норвегією та Катаром.

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газ (7924) імпорт (2313) росія (14183) Чехія (349) вугілля (1895)


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