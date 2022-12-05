Євросоюз запровадить санкції проти російських виробників безпілотників

Європейський Союз планує запровадити обмеження для російського сектору безпілотників у межах нового пакету санкцій, який можуть затвердити наступного тижня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.



ЄС також розглядає санкції на інші технології та компоненти, які використовуються Москвою у військових цілях, а також обмеження, спрямовані на послуги, інвестиції, російські ЗМІ та фінансовий сектор РФ.



Новий пакет, який стане дев’ятим для ЄС із початку вторгнення Росії в Україну, також додасть до санкційного списку близько 180 фізичних та юридичних осіб.

Польща та країни Балтії підштовхнули ЄС до посилення нового пакету санкцій в обмін на підтримку верхньої межі ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.



Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропонований і обговорений цього тижня, затвердити заходи планується до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня.



Протягом останнього часу Москва використовувала дрони для нападу на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, зокрема за допомогою безпілотників, отриманих з Ірану. Численні звіти вказують на використання американських і європейських компонентів як у російських, так і в іранських дронах.

Як повідомлялося, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.