Кабмін виділив 3,5 мільярда на погашення боргів з виплати лікарняних

Уряд виділив понад 3,5 мільярда гривень на погашення заборгованості за лікарняними і виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами, яка утворилась у Фонді соціального страхування.

Відповідну постанову "Деякі питання забезпечення здійснення страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням" Кабмін схвалив на засіданні 30 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Це дозволить повністю врегулювати проблему накопиченої заборгованості за неоплаченими лікарняними та виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами, яка протягом 2022 року утворилась у Фонді соціального страхування, який до 1 січня 2023 року є відповідальним за здійснення таких виплат", – запевнили у міністерстві.

Як повідомлялося, раніше у Фонді соціального страхування пояснювали затримки виплат нестачею власних надходжень. Так, за планом у березні-вересні мало надійти 20,8 мільярда гривень частки від ЄСВ, однак фактичні надходження склали лише 15,3 мільярда гривень. Це призвело до затримки виплати лікарняних, декретних і страхових платежів на понад два місяці.