Рекламний медіаринок за рік впав на понад 60%, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

Рекламний медіаринок України у 2022 році втратив близько двох третин – 63% – свого обсягу у гривні, без урахування інфляційних процесів.

Про це свідчать дані Всеукраїнської рекламної коаліції.

Зазначається, що початок року для реклами на телебаченні був обнадійливим й навіть перевищував прогнози щодо зростання, але з початком війни ринок рухнув. Поступове відновлення почалося з серпня, а осінні об’єми вже становили майже третину від довоєнного рівня.

В цілому, пряма ТБ-реклама в 2022 році скоротилась майже на 80% і становить 2,37 млрд грн, спонсорство втратило 87% й не перевищує 234 млн грн.

За оцінками "Української Асоціації Медіа Бізнесу" з початком повномасштабних військових дій на території України ринок реклами у пресі впав до 0. Починаючи з травня, рекламодавці почали обережно повертатися, і за літо обсяги розміщень вийшли на рівень 25-30% до обсягів довоєнного року. Ситуація виглядає кращою для національних медіа, і гіршою – для місцевих та спеціалізованих.

Зовнішня реклама (OutOfHomeMedia) відзначає, що значне падіння попиту, спричинене початком війни, було частково скомпенсоване після стабілізації ситуацій на території України, віддаленій від зони бойових дій. Активізація бізнесу в західній та центральній частині країни дозволила відновити попит на ООН, особливо на цифрові носії.

Ситуація значно ускладнилася після бомбувань у жовтні та листопаді цивільної інфраструктури: нестача електроенергії призвела до перебоїв у роботі DOOH, але аналогові носії стали користуватися попитом споживачів.

Водночас для радіореклами друге півріччя дало приводи для стриманого, але оптимізму. Так, темпи відновлення реклами на радіо в четвертому кварталі навіть перевершили очікування сейлхаусів. Також у другому півріччі радіо отримало нових рекламодавців з категорії "лікарські препарати", активними були торгівля, фінанси, казино, онлайн-казино та букмекери, мобільні оператори. Зберігся попит на регіональну рекламу, а в західній частині України виручка окремих радіостанцій в кінці року досягла минулорічних обсягів.

Реклама в кінотеатрах фігурує в загальному рекламному медіа-спліті скоріше номінально та оперує своїми об’ємами реклами у мирні довоєнні місяці – січні та лютому.

Просідання ринку digital-реклами склало 42%. Обсяг цього ринку 2022 року оцінюють у 7,19 млрд грн ( у 2021 року було 12,8 млрд грн). Ще у січні-лютому зростання по інтернет-медіарекламі було по 28%.