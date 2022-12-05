Нацбанк оштрафував сервіс MisterCash за порушення прав споживачів фінансових послуг

Національний банк України оштрафував ТОВ "Містер Кеш" за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 грудня, повідомляє пресслужба регулятора.

Компанію оштрафовано за невиконання вимог законів "Про споживче кредитування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та вимог Цивільного кодексу України щодо договору про споживчий кредит та змін до нього, що укладаються у вигляді електронного документа.

"До ТОВ "Містер Кеш" Національний банк застосував захід впливу у вигляді накладення штрафу за недотримання встановлених законом вимог до договору про споживчий кредит у розмірі 85 тис. грн", – зазначається у повідомленні.

ТОВ "Містер Кеш" здійснює діяльність з надання мікрокредитів під брендом MisterCash.

За офіційними даними, компанія через "СС Контіненталь сіті кепітал лтд" належить громадянину Кіпру Тчелідзе Раті.