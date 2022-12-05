Звільненого за співпрацю з окупантами управлінця Запорізької АЕС позбавили ліцензії

Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) анулювала ліцензію на право здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, колишнього заступника головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука, якого звільнили через співпрацю з "Росатомом".

Відповідний наказ в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков підписав 3 грудня, повідомляє пресслужба ДІЯРУ.

В інспекції наголосили, що так зване "працевлаштування" Чернічука у "Росатом" є черговою спробою російських загарбників привласнити українську ЗАЕС.

ДІЯРУ нагадує, що Запорізька АЕС, її ядерні установки та ядерний матеріал є власністю України, а єдиною легітимною експлуатуючою організацією, оператором ЗАЕС, є НАЕК "Енергоатом".

"Застерігаємо, що "фахівці" з Росії та ті, хто вирішив перейти на роботу в "Росатом" та у московську фейкову експлуатуючу організацію, нестимуть персональну відповідальність, зокрема й кримінальну, щодо них будуть запроваджені санкції, а також вони незворотньо втратять професійну репутацію серед міжнародного атомного співтовариства", – наголошується у повідомленні.

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Як повідомлялося, 1 грудня президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера ЗАЕС Юрія Чернічука через наявність підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність.

Раніше Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах, а також негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.