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"Укрзалізниця" повідомила про затримку низки поїздів через тимчасове знестумлення

укрзалізниця

"Укрзалізниця" нагадала, що в умовах повітряної тривоги поїзди продовжують рух, резервні локомотиви перебувають у готовності, а посадка та висадка триває через підземні переходи.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Водночас наразі через тимчасові знеструмлення є декілька затримок:

  • №712 Київ-Краматорськ – 1 година;
  • №111 Київ-Ізюм – 1 година 33 хвилин.

В "Укрзалізниці" нагадали, що пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.

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потяг (1293) Укрзалізниця (4761) електроенергія (4235)


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