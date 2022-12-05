"Укрзалізниця" повідомила про затримку низки поїздів через тимчасове знестумлення
"Укрзалізниця" нагадала, що в умовах повітряної тривоги поїзди продовжують рух, резервні локомотиви перебувають у готовності, а посадка та висадка триває через підземні переходи.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Водночас наразі через тимчасові знеструмлення є декілька затримок:
- №712 Київ-Краматорськ – 1 година;
- №111 Київ-Ізюм – 1 година 33 хвилин.
В "Укрзалізниці" нагадали, що пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.
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