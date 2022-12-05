У Москві почали продавати підробні напої Coca-Cola. ФОТО

У магазинах Москви з’явилися напої, що повністю імітують оригінальну упаковку Coca-Cola, але нібито виготовлені на російському заводі, однак, найімовірніше, є підробкою відомого бренду.

Поки що напої у дволітрових пляшках, які повністю імітують оригінальну тару Coca-Cola, з’явилися у магазинах невеликих російських мереж, пише російське інформагентство РБК.

На етикетці напою вказано, що він був виготовлений з дозволу The Coca-Cola Company російським ботлером компанії – ТОВ "Кока-Кола ЕйчБіСі Євразія" на виробництві в Москві. На цих пляшках відштамповано "свіжу" дату розливу – 5 жовтня та 3 листопада 2022 року.

На виявлених у московських магазинах такі ж пляшки з датою випуску 17 листопада та об'ємом 1 літр вказано, що вони нібито були виготовлені на російському заводі колишньої Coca-Cola HBC у Ростовській області.

Однак на етикетках пляшок Coca-Cola, виготовлених у листопаді, вказано стару юридичну адресу ТОВ "Кока-Кола ЕйчБіСі Євразія" у Нижньому Новгороді. Тим часом, після того, як компанія була перейменована в Multon Partners, вона також змінила юридичну адресу: ТОВ "Мултон Партнерс" зареєстровано в Москві.

За номером вказаної на пляшці гарячої лінії відповів співробітник компанії Multon Partners, він запевнив, що пляшки з листопадовою датою розливу не можуть бути оригінальною продукцією, оскільки компанія припинила випуск цих напоїв ще у квітні. За його словами, спеціальний сироп (смаковий концентрат) тепер не постачається із США через санкції, а російські заводи переорієнтувалися на випуск місцевих брендів.

Представник Multon Partners додав, що запаси офіційно розлитої Coca-Cola та інших глобальних брендів майже вичерпані – компанія зупинить їхнє відвантаження в середині грудня. У червні повідомлялося, що як тільки запаси будуть вичерпані, ботлер більше не вироблятиме і продаватиме напої The Coca-Cola Company в Росії.

Джерело РБК на російському ринку безалкогольних напоїв заявило, що, найімовірніше, напій було "виготовлено з несанкціонованим використанням етикетки".

У прес-службі Coca-Cola HBC заявила виданню, що компанія "припинила виробництво та продаж усіх брендів The Coca-Cola Company у Росії і не планує виробляти ці продукти чи бренди в будь-якому форматі".

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Як повідомлялося, на початку березня поточного року The Coca-Cola Company призупинила бізнес у Росії у відповідь на повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

У середині червня Coca-Cola повідомила про припинення виробництва однойменного напою та продуктів під іншими своїми брендами у Росії. Крім Coca-Cola, Coca-Cola Hellenic Bottling Company (партнер оригінального виробника) зупинив виробництво та продаж напоїв Sprite, Fanta, Schweppes.