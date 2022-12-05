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Новини
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У Москві почали продавати підробні напої Coca-Cola. ФОТО

coca,cola

У магазинах Москви з’явилися напої, що повністю імітують оригінальну упаковку Coca-Cola, але нібито виготовлені на російському заводі, однак, найімовірніше, є підробкою відомого бренду.

Поки що напої у дволітрових пляшках, які повністю імітують оригінальну тару Coca-Cola, з’явилися у магазинах невеликих російських мереж, пише російське інформагентство РБК.

На етикетці напою вказано, що він був виготовлений з дозволу The Coca-Cola Company російським ботлером компанії – ТОВ "Кока-Кола ЕйчБіСі Євразія" на виробництві в Москві. На цих пляшках відштамповано "свіжу" дату розливу – 5 жовтня та 3 листопада 2022 року.

На виявлених у московських магазинах такі ж пляшки з датою випуску 17 листопада та об'ємом 1 літр вказано, що вони нібито були виготовлені на російському заводі колишньої Coca-Cola HBC у Ростовській області.

Однак на етикетках пляшок Coca-Cola, виготовлених у листопаді, вказано стару юридичну адресу ТОВ "Кока-Кола ЕйчБіСі Євразія" у Нижньому Новгороді. Тим часом, після того, як компанія була перейменована в Multon Partners, вона також змінила юридичну адресу: ТОВ "Мултон Партнерс" зареєстровано в Москві.

У Москві почали продавати підробні напої Coca-Cola 01

За номером вказаної на пляшці гарячої лінії відповів співробітник компанії Multon Partners, він запевнив, що пляшки з листопадовою датою розливу не можуть бути оригінальною продукцією, оскільки компанія припинила випуск цих напоїв ще у квітні. За його словами, спеціальний сироп (смаковий концентрат) тепер не постачається із США через санкції, а російські заводи переорієнтувалися на випуск місцевих брендів.

Представник Multon Partners додав, що запаси офіційно розлитої Coca-Cola та інших глобальних брендів майже вичерпані – компанія зупинить їхнє відвантаження в середині грудня. У червні повідомлялося, що як тільки запаси будуть вичерпані, ботлер більше не вироблятиме і продаватиме напої The Coca-Cola Company в Росії.

Джерело РБК на російському ринку безалкогольних напоїв заявило, що, найімовірніше, напій було "виготовлено з несанкціонованим використанням етикетки".

У прес-службі Coca-Cola HBC заявила виданню, що компанія "припинила виробництво та продаж усіх брендів The Coca-Cola Company у Росії і не планує виробляти ці продукти чи бренди в будь-якому форматі".

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Як повідомлялося, на початку березня поточного року The Coca-Cola Company призупинила бізнес у Росії у відповідь на повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

У середині червня Coca-Cola повідомила про припинення виробництва однойменного напою та продуктів під іншими своїми брендами у Росії. Крім Coca-Cola, Coca-Cola Hellenic Bottling Company (партнер оригінального виробника) зупинив виробництво та продаж напоїв Sprite, Fanta, Schweppes.

Автор: 

підробка (76) росія (14183) Coca-Cola (36)


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Топ коментарі
+20
Почему? Наоборот, раскрывает всю глубину дерьма руской души.
Украсть трусы с Бучи или прих..ярить паленую этикетку CocaCola, все звенья одной гнилой страны.
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05.12.2022 15:15
+9
Якась не серйозна новина....
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05.12.2022 14:59
+8
Бояра і стєкломой - ісконно рузькі напої. Все інше від лукавого.
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05.12.2022 15:18
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Якась не серйозна новина....
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05.12.2022 14:59 Відповісти
Почему? Наоборот, раскрывает всю глубину дерьма руской души.
Украсть трусы с Бучи или прих..ярить паленую этикетку CocaCola, все звенья одной гнилой страны.
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05.12.2022 15:15 Відповісти
Для соса-колы очень серьйозная
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05.12.2022 15:21 Відповісти
несерйозна
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05.12.2022 22:10 Відповісти
А зараз все логічно: підробна сосасола для фейкових АслАбудітєлєй
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05.12.2022 15:02 Відповісти
Тривога по всій Україні, а ЦН про підроблену колу на мордовії.
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05.12.2022 15:05 Відповісти
ну и ? что мало єтих тревог и ракет было и будет?прилетит или собьют напишут,или тебе бидосе лайв репортаж полета ракет с залетом на перекур?)
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05.12.2022 15:09 Відповісти
Тебе ніколи не пизздили?
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05.12.2022 15:13 Відповісти
підступне питання
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05.12.2022 16:38 Відповісти
****-**** вместо коки и колы
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05.12.2022 15:10 Відповісти
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05.12.2022 17:39 Відповісти
))) кока + кока, из колумбии диппочтой )))
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05.12.2022 19:42 Відповісти
Нехай п'ють своє російське пойло те що вони самі зробили.
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05.12.2022 15:16 Відповісти
Яка їм різниця чим ..боярышник.. запивать!
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05.12.2022 15:16 Відповісти
Та не скажіть, це ж ми баловані, клозет там де їмо у квартирі а їм обісраним ще треба стометрову здолать і з розгону курятник з очком не розвалить .
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05.12.2022 15:29 Відповісти
Бояра і стєкломой - ісконно рузькі напої. Все інше від лукавого.
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05.12.2022 15:18 Відповісти
Они там постоянно похабили ту коку-колу самыми последними словами. Мол, и вредная, и то, и сё.
И наши ватники тоже зневажали коку и пепси, повторяя как попугаи гебистские поклёпы.

А видишь, всё-таки пидробляють.
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05.12.2022 15:24 Відповісти
У тимчасово окупованому орлі є завод Кока-Кола єслі чо.
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05.12.2022 15:26 Відповісти
Не то чтобы подделка а на отжатых заводах сделано
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05.12.2022 15:30 Відповісти
А концентрат чей?
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05.12.2022 16:11 Відповісти
Тут питання, а наскількі продукт відповідає смаковим(про якісь промовчу) властивостям оригінальної Кока Коли.
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05.12.2022 19:47 Відповісти
Нормальні люди п'ють Кока-Колу , а в мацкві Соса -Солу😃
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05.12.2022 16:25 Відповісти
Скоро як у совку з"являться спекулянти, фарцовщики. будуть торгувати джинсами й жувачками турбо ))
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05.12.2022 16:54 Відповісти
Та шо ви розумієте,то "импортозамещение"...
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05.12.2022 17:13 Відповісти
Хід зрозумілий - навіть брехнею сказати кацапському громадянину що Захід не хоче виходити з ринку московії і всі санкції то просто залякування. Синонім слова московія і росія це слово брехня.
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05.12.2022 17:17 Відповісти
Соси и точка, кока колы дочка
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05.12.2022 17:24 Відповісти
Пусть пьют "Бай Кал".
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05.12.2022 21:02 Відповісти
Зато логотіп скрєпний.

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05.12.2022 22:12 Відповісти
Эх ты, Россия, страна ты моя
Нефти до жопы, угля до х*я
Лес до небес да и дичи полно.
Вот только жаль, что там люди говно...
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05.12.2022 22:13 Відповісти
Класс ! Еще-бы какой технолог пьяный туда соды каустической добавил-шоб лучше пенилось !
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05.12.2022 22:49 Відповісти

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