В Україні розпочалися перевірки виплат за надання житла для переселенців

В Україні розпочалися перевірки внутрішньо переміщених осіб за місцем їхньої реєстрації для верифікацій виплат на проживання.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Укрінформ.

"Допомога внутрішньо переміщеним особам – це цільова допомога, яка надається тому, хто не живе у власному будинку. Відповідно, коли людина повертається, логічно, що така виплата має припинитися. Відтак, перевірка переселенців проводиться з метою подивитися, чи всім ми надаємо таку допомогу адресно", – зазначила вона.

Наразі, за її словами, фіксується близько 30% випадків неправомірно отриманих коштів на проживання. І не завжди це робиться із злими намірами. Частіше велика кількість людей після повернення додому просто не знімається з реєстрації, тому і прийнято рішення щодо перевірки ВПО за списками.

"Ми наразі фіксуємо до 30% випадків, коли виплати надаються не тим, хто того потребує. Я вважаю, що уряд має дбати про ці кошти, бо майже всі соціальні видатки у нас здійснюються з трансфертів міжнародних партнерів, і вони хочуть бачити, що ми дуже економно і відповідально ставимося до витрачання цих коштів", – каже урядовиця.

Міністерка наголосила, що для тих людей, хто повернувся додому і потребує подальшого піклування з боку держави, є інші цільові програми.

Як повідомлялося, за даними Мінреінтеграції, на виплати внутрішньо переміщеним особам загалом вже спрямовано понад 42 мільярди гривень.