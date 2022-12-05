Єврокомісія виділить 1,2 мільярда євро на оборонні проєкти ЄС

Європейська Комісія оголосила про плани виділити 1,2 млрд євро для 61 спільного оборонного науково-дослідного проэкту.

Про це заявила виконавча заступниця голови ЄК Маргрете Вестагер, передає Інтерфакс-Україна.

"Вибрані високоякісні проєкти показали, що військово-промислове співробітництво в Європі справді може бути здійснене, і навіть у широкому масштабі. Майже 700 компаній, які досліджуватимуть та розроблятимуть інноваційні оборонні технології наступного покоління за рахунок коштів ЄС, створять стійку та конкурентоспроможну промислову базу", – сказала Вестагер.

За її словами, програма Європейського оборонного фонду, в рамках якої проходив перший у його історії конкурс із відбору заявок на фінансування, "охоплює весь виробничо-збутовий ланцюжок ЄС".

У комюніке ЄК повідомляється, що фонд "підтримуватиме проєкти високого класу в галузі оборонного потенціалу, такі як винищувачі, танки й кораблі наступного покоління, а також критично важливі оборонні технології".

У реалізації відібраних пропозицій братимуть участь майже 700 юридичних осіб із 26 країн-членів ЄС та Норвегії. Проєкти також відрізняються "посиленим оборонним співробітництвом" – на кожний припадає в середньому 18 організацій із восьми держав.

У ЄК також наголошують на значній участі малих та середніх підприємств: за низкою пропозицій вони складають понад 40% усіх задіяних суб'єктів та отримають близько 20% від загального запрошеного фінансування.

Крім того, в Брюсселі вказують на підтримку проривних технологій для оборони: понад 5% бюджету виділяється на фінансування "революційних ідей, які принесуть інновації, які радикально змінюють концепції та ведення оборонних справ".

Відповідні служби ЄК тепер розпочнуть підготовку угод про надання грантів з обраними розробниками та виробниками. Очікується, що ці угоди будуть підписані до кінця року.