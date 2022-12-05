Нацбанк призначив головою юридичного департаменту ще одного соратника Пишного

Новим директором юридичного департаменту Національного банку України з 5 грудня призначений Олександр Зима.

Як повідомляє пресслужба НБУ, колишній голова цього департаменту Владислав Бедненко залишається працювати у його складі на посаді заступника директора - начальника управління.

Юридичний департамент входить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", куратором якого є Голова Національного банку Андрій Пишний.

Згідно з біографічною довідкою, Олександр Зима з 2011 року і до призначення в Національний банк очолював юридичний департамент АТ "Ощадбанк", яким з 2014 по 2020 рік керував нинішній голова правління Нацбанку Андрій Пишний.

Як повідомлялося, минулого тижня Нацбанк призначив директором Департаменту безпеки Олександра Паламарчука, який до цього призначення сім років працював директором департаменту безпеки АТ "Ощадбанк".

Водночас Верховна Рада призначила членами Ради Національного банку України (НБУ) Олену Щербакову та Анатолія Барсукова, які також працювали разом із Пишним в "Ощадбанку".