Чиста купівля валюти населенням зросла до $390 мільйонів на місяць, – НБУ

Обсяги купівлі населенням України валюти у листопаді перевищили обсяги її продажу на $390,6 млн порівняно зі $373,32 млн у жовтні та $202,5 млн у вересні.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, українці минулого місяця придбали готівкової іноземної валюти на $1,37 мільярда, а продали – на $1,14 млрд.

Водночас фізособи збільшили купівлю безготівкової валюти до $323,95 млн, тоді як її продаж залишився на рівні минулого місяця і становив $178,59 млн.

Як повідомлялося, обсяг купівлі українцями валюти у жовтні перевищив продаж на $249,4 млн порівняно з $170 млн у вересні та $106,9 млн у серпні.

Водночас чистий продаж валюти Національним банком у листопаді зменшився до $1,57 млрд, порівняно із $2,04 млрд у жовтні.