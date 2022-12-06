Cвітова авіаційна галузь повернеться до прибутковості у 2023 році, – IATA

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) очікує, що світова авіаційна галузь повернеться до прибутковості у 2023 році.

Про це йдеться в прогнозі IATA, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, наступного року авіакомпанії отримають чистий прибуток у розмірі $4,7 млрд при виручці $779 млрд (рентабельність по чистому прибутку – 0,6%). Це буде перший прибуток з 2019 року, коли показник був на рівні $26,4 млрд (рентабельність із чистого прибутку – 3,1%).

Пасажиропотік у 2023 році вперше з докоподібного 2019 року може перевищити позначку 4 млрд осіб: як очікується, полетять 4,2 млрд пасажирів.

За підсумками 2022 року загальний чистий збиток галузі спрогнозований на рівні $6,9 млрд (проти червневого прогнозу в $9,7 млрд) при виручці в $727 млрд. .

Єдиний регіон, який повернеться до прибутковості вже цього року, – Північна Америка, вважають у IATA. У 2023 році до неї приєднаються Європа та Близький Схід, тоді як Латинська Америка, Африка та Азіатсько-Тихоокеанський регіон залишаться в мінусі.

IATA об'єднує 300 авіакомпаній, що виконують понад 80% усіх загальносвітових повітряних перевезень.