На Харківщині зменшили дію комендантської години, метро у Харкові працюватиме довше

Із сьогоднішнього дня комендантська година у Харківській області діятиме з 23:00 до 5:00, а метрополітен Харкова збільшить час роботи вже з середи.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, таке рішення ухвалено на прохання бізнесу.

"З сьогоднішнього дня вона (комендантська година, – ред.) триватиме з 23:00 до 5:00. Таке рішення Харківська обласна військова адміністрація прийняла у відповідь на численні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери", – написав Синєгубов на своєму каналі у Telegram.

За його словами, місцеві мешканці поступово повертаються до Харкова та громад області, тому зростає потреба у більш тривалій роботі продуктових мереж та закладів сфери обслуговування.

Крім цього, починаючи з середи, 7 грудня, метро у Харкові змінить графік роботи.

"У зв'язку із змінами до комендантської години у Харківській області також змінено графік роботи Харківського метрополітену. З середи, 7 грудня, метрополітен працюватиме за наступним графіком: з 5:30 до 21:30", – повідомила пресслужба КП "Харківський метрополітен".

Як повідомлялося раніше, з 25 серпня в Харківській області комендантська година починалася о 22:00 і тривала до 6:00 наступного дня.