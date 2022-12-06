Фонд Баффета надасть Україні генератори великої потужності на $30 мільйонів

Партнери надали для відновлення енергетичної системи України генераторів на $30 млн.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.

"Сьогодні можу розкрити декілька нових домовленостей. Я вдячний Фонду Говарда Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання – генератори великої потужності на суму $30 млн. Перша партія у 8 генераторів прибуде до України вже наступного тижня і це результат зустрічей та домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та паном Баффетом. Нідерланди виділили 26 надпотужних трансформаторів, запчастин та обладнання. Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі передало 42 км кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачів потоку, роз’єднувачів", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що все обладнання чекає технічної оцінки та готується до відправлення в Україну, а також планується доправити доправити до України ряд надпотужних трансформаторів від чеських партнерів.

Крім того, Кулеба підкреслив, що МЗС мобілізує як уряди країн-партнерів, так і приватні компанії. Він зауважив, що бачить, як темпи та обсяги допомоги зростають після зустрічі "Групи семи+" минулого тижня у Бухаресті.

Як повідомлялося, упродовж листопада в Україну ввезення 352,3 тис. генераторів та інших товарів, щодо яких була впроваджена податкова пільга.