МВС анонсувало зміни в реєстрації транспортних засобів з 14 грудня

В Україні з 14 грудня 2022 року набувають чинності одразу дві постанови Кабінету міністрів України – 1019 і 1299, – які вносять зміни в процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

Про це заявив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець на брифінгу, передає Укрінформ.

"Що саме зміниться? Експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС, виокремлюється з процедури реєстрації у сервісному центрі. Це виокремлення не означає скасування. Тепер його треба буде проходити до того, як звертатися за послугою щодо реєстрації та перереєстрації транспортного засобу", – сказав Баранець..

Баранець уточнив, що висновок експертної служби буде дійсний 10 днів.

Він зазначив, що залишається опція отримати дві послуги у один день – пройти експертне дослідження і там же, у сервісному центрі МВС, здійснити ці реєстраційні дії.

За словами Баранця, окрім зручності, пов'язаної з екстериторіальністю, таке виокремлення дозволить у майбутньому здійснити реєстраційні дії з транспортними засобами онлайн за допомогою двох смартфонів – власника і покупця.

Заступник начальника ГСЦ МВС поінформував про те, яким стане алгоритм реєстрації транспортного засобу в Україні при купівлі-продажу авто. Зокрема, спочатку громадянину варто звернутися до експертної служби МВС та отримати висновок про транспортний засіб.

Потім власник та покупець або їхні уповноважені представники з цим чинним висновком звертатимуться до сервісного центру МВС і проводитимуть перереєстрацію транспортного засобу. Також це можна буде зробити і онлайн.

Баранець поінформував, що експертний висновок є обов'язковим при таких реєстраційних діях, як перереєстрація транспортного засобу з одного власника на іншого, реєстрація вживаного ввезеного з-за кордону транспортного засобу, перереєстрація авто після успадкування, якщо свідоцтво було видано попередньому власнику до 1 вересня 2019 року тощо.

"Ще одна важлива зміна, яка пов'язана з цим, полягає у тому, що можна буде відмовитися від пластикових бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія. При замовленні онлайн-послуги обміну посвідчення водія або онлайн-послуги щодо перереєстрації транспортного засобу можна вибрати опцію без виготовлення фізичного документу – тобто, обрати виключно цифровий", – заявив він.

Баранець сказав, що в Україні цифрові документи "єПосвідчення водія" і "єСвідоцтво про реєстрацію транспортного засобу" стануть не просто так само чинними, як і фізичні документи, а можуть бути і єдиними наявними документами, які дають право на керування транспортним засобом.

За його словами, алгоритм оформлення таких електронних документів включає в себе повну перевірку і всебічне опрацювання заявки адміністратором сервісного центру МВС, але вже на бек-офісі, без особистого контакту з особою.

Тобто, як уточнив Баранець, відбувається перевірка даних за всіма потрібними базами і реєстрами, і, якщо у базах даних є якась інформація, що перешкоджає наданню послуги, ця заявка буде відхилена.

"Таким чином, укласти договір куплі-продажу онлайн через "Дію" буде так само безпечно, як і фізично прибувши у сервісний центр МВС. Або замовити обмін посвідчення водія через електронний кабінет водія (буде, – ред.) так само безпечно у режимі онлайн, як і офлайн", – заявив він.

Баранець зазначив, що їхнім пріоритетом разом з Мінцифрою є надання кожному громадянину вибору, як до них звертатися – онлайн чи офлайн.

Наприкінці Баранець зазначив, що набуття чинності цих двох постанов уряду означає, що з 14 грудня перереєстрацію авто можна буде зробити як у сервісному центрі, так і онлайн.

"Також буде дозволено отримати, замінити і користуватися посвідченням водія онлайн. Процес імплементації законодавчих змін буде відбуватися у кілька етапів. Про етапність змін та про запровадження у життя повного спектру онлайн-послуг ми будемо інформувати", – сказав представник ГСЦ МВС.