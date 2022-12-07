Норвегія передасть у фонд допомоги Україні 14,5 мільйона євро

Норвегія у 2023 році передасть близько 14,5 млн євро до Європейського фонду миру для України.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

"Рада ЄС та Королівство Норвегія підписали адміністративну угоду про добровільний фінансовий внесок у розмірі приблизно 14,5 млн євро на підтримку EUMAM Ukraine (Місії ЄС щодо сприяння Україні, – ред.) на 2023 рік у рамках Європейського фонду миру", – сказано в повідомленні.

Місія EUMAM в Україні була офіційно створена 17 жовтня 2022 року для посилення військової спроможності Збройних Сил України. EUMAM Ukraine має невиконавчий мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних сил України в різних місцях на території держав-членів ЄС.

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх дій Спільної зовнішньої політики та політики безпеки (CFSP) у сферах військової та оборонної сфери з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності.

Зокрема, Європейський фонд миру дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС, і регіональних та міжнародних організацій, пов’язаних із військовими та оборонними питаннями.