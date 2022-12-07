Нацбанк призупинив ліцензії компаній "Альфа Страхування" та "Альфа-Лізинг Україна"

Національний банк 5 грудня застосував до ПрАТ СК "Альфа Страхування", ТДВ "СК "Мотор-Гарант", ТОВ "Альфа-Лізинг Україна" та ТОВ "Паритет Фінанс" заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Зазначені заходи впливу застосовано у зв’язку з невідповідністю компаній вимогам Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг", – йдеться у повідомленні.

Цим компаніям установлено строк для усунення порушень до 5 грудня 2023 року.

Водночас у ТОВ "Промагролізинг-Україна" відкликано ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Рішення про застосування заходів впливу набрали чинності 6 грудня 2022 року.

СК "Альфа Страхування" засновано у 2000 році. Нацбанк у вересні 2021 року погодив Петру Авену опосередковане володіння 11,8096% акцій ПрАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування", Олексію Кузьмичову – 15,544%, Герману Хану – 19,9047%, Михайлу Фрідману – 31,2939% страхової компанії. Після вторгнення РФ в Україну вони були включені до санкційних списків.

Водночас СК "Мотор-Гарант" працює на ринку страхування з 2000 року та входить до складу банківської групи разом із АТ "Мотор-Банк". Кінцевим бенефіціарним власником компанії є В'ячеслав Богуслаєв, якому належить 83,6% акцій страхової компанії.