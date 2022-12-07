На Закарпатті викрили масштабну незаконну рубку лісу

Майстру лісу Ясінянського лісомисливського господарства на Закарпатті повідомили про підозру. Він допустив незаконні рубки на ввіреній йому території на понад 18 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Встановлено, що в осінньо-зимовий період з 2020-21 років невідомі незаконно зрубали дерева на території лісогосподарства. За підрахунками шкода державному бюджету склала понад 18 млн гривень. Майстер лісу Ясінянського лісомисливського господарства не забезпечив належну охорону лісу та не повідомив керівництву та правоохоронним органам про незаконні рубки", – йдеться у повідомленні.

Так, йому повідомлено про підозру у службовій недбалості – ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Крім того, готуються клопотання про відсторонення його від виконання обов'язків та обрання запобіжного заходу.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної вирубки лісу та повідомлення їм про підозру. А також готуються документи щодо відшкодування збитків.